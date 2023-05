Pour Testachats, la responsabilité de Volkswagen dans le dieselgate ne fait plus l’ombre d’un doute

Le scandale des moteurs truqués a éclaté en septembre 2015 quand le groupe VW a admis avoir trafiqué 11 millions de ses voitures diesel - des marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et Porsche -, dont environ 300.000 en Belgique, pour masquer le niveau réel de leurs émissions les plus toxiques.

«Depuis lors, il y a eu plusieurs déclarations de Volkswagen, et plusieurs décisions de justice à l’étranger et au niveau européen, ce qui signifie qu’il ne peut plus y avoir de discussion sur la responsabilité de Volkswagen», a fait valoir maître Bart Volders pour Testachats. «L’ancien CEO de Volkswagen a lui-même admis qu’il y avait eu tricherie. Les tribunaux du Royaume-Uni, d’Allemagne, des Pays-Bas, d’Italie et d’Espagne, ainsi que la Cour européenne de justice, ont jugé que le logiciel était un dispositif de manipulation interdit, qu’il s’agissait de pratiques commerciales déloyales et que les consommateurs avaient droit à un dédommagement.»