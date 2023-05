Charleroi soutient sa communauté LGBTQIA+: clips vidéo, sensibilisation du grand public et du personnel de la Ville, table ronde, avant-première ciné et Rainbow Party

Lancée à l’aube de la journée mondiale de lutte contre l’homo et la transphobie par l’échevine de l’Égalité des Chances, Alicia Monard, la campagne « Charleroi LGBTQIA+ Friendly City » rappelle qu’ici, à Charleroi, les discriminations, c’est tolérance zéro !

Après la création d’une Plate-forme Arc-en-Ciel, l’organisation de la Fête de l’Amour, la formation d’agents de la ville et des actions symboliques comme le passage pour piétons Arc-en-Ciel, la Ville poursuit son travail à travers une grande campagne de sensibilisation mais aussi de nouvelles initiatives.

« Notre action repose sur trois piliers : la sensibilisation de différents publics, la visibilité et la protection de la Communauté LGBTQIA+ », explique Alicia Monard. « Notre campagne Big Fight développe les deux premiers. Le Refuge Arc-en-Ciel répond au besoin de sécurité ».

Le 30 août 2021, la Ville avait été une des premières de Belgique à adopter la motion européenne « Charleroi, zone de liberté pour les personnes LGBTQIA+ ». Cette nouvelle campagne annuelle s’inscrit donc dans cette droite ligne. Elle sera menée du 15 au 17 mai, autour de la journée mondiale de lutte contre l’homo et la transphobie, mais se poursuivra tout au long de l’année, notamment lors de la Fête de l’Amour, du 23 au 26 août 2023.

L’homo et la transphobie, une réalité

En 2023, une telle campagne a-t-elle encore sa raison d’être ? Si l’homosexualité a été officiellement dépénalisée sur le territoire belge en 1791 (le Code pénal napoléonien de 1810 adopté en Belgique confirme la dépénalisation de l’homosexualité de 1791), la Communauté LGBT a dû attendre les années 2000 pour acquérir de véritables droits (cohabitation légale, mariage, adoption, etc.). Aujourd’hui pourtant, l’homo et la transphobie existent toujours.

Comme pour la lutte contre le racisme, deux courtes vidéos seront diffusées, à partir du 15 mai sur les réseaux sociaux, sur Télésambre ainsi que dans différents lieux, comme le centre commercial Rive Gauche. Ces capsules mettent en scène deux Carolos : Benoît, qui présente son compagnon et Stéphanie, qui annonce son changement de sexe. Les messages lus – moqueries, insultes et menaces – sont de vrais messages reçus sur Facebook et Instagram. Et ça fait froid dans le dos. « Ces vidéos ont pour but de montrer que devant les écrans il y a de vrais êtres humains, que ces messages blessent et traumatisent », explique l’échevine.

À la sensibilisation plus classique, s’ajoute une réflexion autour du harcèlement vécu par les jeunes et un ciné-débat. Et, parce que la visibilité de la communauté est une des armes du combat contre l’exclusion et les discriminations, un apéro Afterwork suivi d’une soirée « Rainbow Party + fight ». Cet événement est porté par le Bubble Bar, très sensible à la question.

Le Refuge Arc-en-Ciel

Parmi les autres actions, le tout nouveau Refuge Arc-en-Ciel, un lieu d’hébergement pour jeunes en danger. Ce véritable dispositif d’accueil et d’accompagnement, a été créé sous l’impulsion du bourgmestre et initié par l’échevine Alicia Monard en partenariat avec la Maison Arc-en-Ciel et Tels Quels.

Programme

16 mai :

13h30-16h30, table ronde « Mal-être et suicide des jeunes de 12 à 25 ans en raison de leur identité de genre ou de leur attirance romantique » (Château de Monceau). L’idée de nos tables rondes « Big Fights » est de réfléchir entre professionnels sur un sujet précis, avec pour objectif de mettre en place des actions concrètes à Charleroi. La rencontre rassemblera des acteurs et actrices qui œuvrent dans le domaine de la jeunesse, du harcèlement et/ou de la lutte contre les discriminations envers la communauté LGBTQIA.

20h30, avant-première du film « Le Paradis » et débat en présence du réalisateur (Quai 10) : Joe, 17 ans, est sur le point de sortir d’un centre fermé pour mineurs délinquants. Si son juge approuve sa libération, il ira vivre en autonomie. Mais l’arrivée d’un nouveau jeune, William, va remettre en question son désir de liberté…

17 mai :

10h, sensibilisation des clients de Rive Gauche et animation

17h, afterwork et « Rainbow Party + Fight ! » aux Ecuries Charleroi Danses (par le Bubble Bar), spectacles et soirée à partir de 20h (Show saphique et Drag Queen cabaret)