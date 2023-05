Légende automobile : l’AC Cobra du 21e siècle est là !

L’AC Cobra GT Roadster a été présentée à Londres il y a quelques jours. Si sa carrosserie est reconnaissable au premier coup d’œil, son architecture a évolué pour plus de stabilité en courbes et donc, plus de rapidité dans les virages à grande vitesse. Comment peut-on l’affirmer ? Tout simplement en jetant un œil aux proportions : l’empattement (distance entre l’axe des roues avant et celui des roues arrière) a grandi de 284 mm, portant la longueur totale de cette Cobra moderne à 4.225 mm (+110 mm).

L’habitacle, bien plus moderne, est méconnaissable. Les matériaux semblent de grande qualité et le cuir habille le volant autrefois tout en bois. Temps modernes obligent, un écran tactile fait également son apparition à bord.