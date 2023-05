Aston Martin annonce un nouveau modèle

C’est en effet à cette date qu’Aston Martin dévoilera ce qui semble être la remplaçante de la DB11. La marque anglaise a présenté quelques premières images de sa future GT « à hautes performances et ultra-luxueuse ».

Révolution à bord ?

Parmi les 3 images très discrètes, seule une partie de l’habitacle se montre moins timidement. Et on peut remarquer que la copie des cockpits Mercedes-AMG (avec qui Aston Martin a un partenariat technique) n’est plus d’actualité. Cette nouveauté s’annonce donc très créative à bord même si, sous le capot, on devrait toujours retrouver des motorisations signées Mercedes-AMG.