Un agent pénitentiaire d’Andenne condamné à 75 heures de travail pour violences sur un visiteur venu avec de la drogue qu’il allait remettre à son frère, détenu

Dans son jugement, le tribunal estime que le coup porté était disproportionné par rapport au problème qui se posait et souligne qu’il n’y avait dans ce cas ni danger ni menace. Le jugement souligne le fait que le gardien avait presque 20 ans d’expérience dans sa profession et qu’il devait donc être à même de gérer des états émotionnels inadéquats.

Le 14 janvier 2020, un visiteur de la prison d’Andenne a été intercepté en possession de 21 grammes de cannabis, qu’il s’apprêtait à remettre à son frère, détenu. Avant l’arrivée de la police, il a insulté et craché sur un agent de la prison. Le visiteur prétendait avoir ensuite reçu deux coups de poing et avoir été étranglé. Les trois agents prévenus niaient le 17 avril avoir porté des coups et estimaient avoir simplement maîtrisé le visiteur, un ancien détenu, qui les provoquait. Un des agents disait avoir «repoussé» la victime, alors que l’autre déclarait l’avoir mise au sol. Le lendemain des faits, la zone de police des Arches a dressé un procès-verbal pour coups et blessures volontaires, à la suite du visionnage des images de vidéosurveillance.