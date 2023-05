En 2025, les voitures neuves seront encore plus chères

En juillet 2025, si l’Europe ne fait pas marche arrière, la nouvelle norme d’émissions Euro 7 entrera en place. En résumé, celle-ci obligera les constructeurs à encore réduire la consommation des motorisations thermiques, tout en limitant les rejets de particules de freins et de pneus. Cela signifie que les voitures électriques seront également concernées ! Mais pas seulement pour les particules émises par les freins et les pneus. En effet, selon le communiqué de la Commission européenne, « les nouvelles règles régiront la durabilité des batteries installées dans les voitures et les camionnettes afin d'accroître la confiance des consommateurs dans les véhicules électriques. Cela réduira également la nécessité de remplacer les batteries à un stade précoce de la vie d'un véhicule, réduisant ainsi la nécessité de disposer de nouvelles matières premières critiques nécessaires à la production de batteries. »

Ce n’est pas tout : « La conformité pour les voitures et les camionnettes sera vérifiée jusqu'à ce que ces véhicules atteignent 200 000 kilomètres et 10 ans d'âge. », contre 100 000 kilomètres et 5 ans pour la norme actuelle Euro 6/VI.