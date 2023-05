Aiseau-Presles délègue la répression des incivilités environnementales sur son territoire à l’intercommunale Tibi

La malpropreté est un mal répandu… Et nos Communes ne sont pas toujours outillées pour y répondre… « Nous avons recruté un agent constatateur et installé des caméras de surveillance, mais en tant que petite commune de 10.000 habitants, nous pouvons difficilement aller plus loin, budgétairement parlant. Tout comme nous le faisions déjà dans le registre de la prévention, nous allons opter pour la mutualisation des moyens en adhérant à la proposition de l’intercommunale, dans le registre de la répression des incivilités environnementales », explique Dominique Grenier, l’échevin socialiste en charge de l’Environnement.

Concrètement, Tibi mettra à disposition une équipe d’agents constatateurs et son expertise en matière de répression de la délinquance environnementale. L’intercommunale de gestion intégrée des déchets dans la région de Charleroi propose ce nouveau service à ses 14 communes associées, mais aussi aux Villes et Communes de Wallonie.