«Fort Boyard»: le Père Fouras fait appel à un tout nouveau personnage de petite taille pour la prochaine saison (photo)

Olivier Minne, le Père Fouras, Passe-Partout et Passe-Muraille seront bien évidemment de la partie. Les deux joyeux serviteurs du maître du fort vont voir l’arrivée d’un tout nouveau personnage, Mauvaise Passe. C’est Télé-Loisirs qui dévoile l’information, précisant qu’elle travaillera avec André Bouchet (Passe-Partout).

La 34ème saison de « Fort Boyard » est en tournage en Charente-Maritime. Parmi les candidats de cette année, on retrouvera Caroline Margeridon, Indira Ampiot, Pierre-Martin François-Laval, Philippe Etchebest, Claude Dartois, Adeline Toniutti, Yanis Marshall, Keen’V, Sylvie Tellier, Elodie Gossuin ou encore Carla Lazzari.

Le magazine explique que ce personnage sera incarné par Stéphanie Lhorset, qui est atteinte de nanisme, et qu’on a pu voir dans « Boyard Land » entre 2019 et 2021, dans le rôle de Passe Moilesucre. Sa première apparition dans « Fort Boyard » sera à découvrir d’ici quelques semaines sur France 2 et sur une chaîne de la RTBF.