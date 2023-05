Condamné à 18 mois avec sursis à Charleroi, Dylan ne respecte pas ses conditions: son sursis risque d’être révoqué

Dylan a été condamné en janvier 2020. Pour des coups sur sa compagne, sur fond d’une énorme consommation de cannabis. À l’époque, il obtient une mesure de faveur. La sanction, soit 18 mois de prison, est suspendue au respect d’un certain nombre de conditions qu’il s’engage à respecter durant 5 ans. Encore fallait-il s’y tenir. Et cela, Dylan le reconnaît, il ne l’a pas fait.

Il tente de se justifier. Un peu maladroitement : « J’habitais Mons et j’étais suivi par la maison de justice de Mons. Quand j’ai déménagé sur Charleroi, ils m’ont dit qu’ils allaient transférer mon dossier ici. Et puis, je n’ai plus reçu la moindre convocation ». Un peu faiblard, l’explication.