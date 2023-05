Il frappe sa femme à Chimay: Mouhcine devra soigner sa propension à la violence s’il veut éviter la prison

Un an après les faits, Mouhcine s’est présenté seul devant le tribunal. Il vit toujours avec sa compagne et elle ne semble pas lui en vouloir plus que ça. Lui, il affirme qu’il n’a pas frappé son épouse: « Chaque fois que je fais mes valises pour la quitter, elle a des idées noires, elle fait des tentatives de suicide et elle dépose plainte contre moi pour violence conjugale. Mais nous sommes toujours ensemble et tout va très bien… »

Pourtant, lors de son audition, la victime portait bien des traces de coups. Et elle évoquait ces propos particulièrement inquiétants et dérangeants: « On était séparés. Et pourtant, il est venu me demander des comptes sur mes fréquentations. Et quand les enfants se sont mis à pleurer, il leur a répondu qu’un homme devait se faire respecter de sa femme et, au besoin, la frapper pour y parvenir ».