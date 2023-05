Journée d'action nationale du 22 mai : la Stib s'attend à de fortes perturbations

Le front commun syndical de la Stib couvre les membres du personnel qui souhaitent exprimer leur solidarité à ce mouvement. L’offre de transport public sera donc limitée tout au long de la journée. En outre, certaines lignes de surface (bus et tram) seront affectées par le passage du cortège. La Stib conseille donc à ses voyageurs de prévoir, dans la mesure du possible, des solutions alternatives aux transports publics pour leurs déplacements dans Bruxelles ce jour-là.

Information en temps réel

La Stib met tout en œuvre pour informer ses voyageurs en temps réel via les différents canaux d'information : son site internet www.stib.brussels, son appli, sa page Facebook (facebook.com/lastib), Twitter (@STIBMIVB) et Instagram (stibmivb), ainsi que sur les écrans aux arrêts et dans les stations.