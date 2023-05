Conflit social chez Delhaize: «C’est le droit de grève qui est attaqué!», les syndicats au tribunal ce lundi à Mons

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le haut de la rue de Nimy, devant le tribunal de première instance du Hainaut, à Mons était rouge et vert, ce lundi vers 14h. Des syndicalistes, de la CSC et du SETCa notamment, étaient présents pour soutenir leurs champions : 4 permanents de la FGTB ainsi qu’une déléguée et une permanente CNE (CSC).