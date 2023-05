Pierrot, 74 ans, est privé de wi-fi et de télé depuis un mois... et Proximus ne réagit pas: «Je suis sans télé ni internet, mais j’ai déjà reçu ma nouvelle facture» (photo)

N’ayant toujours pas de solution, le septuagénaire s’est rendu à la boutique Proximus la plus proche. « Là, on m’a dit que rien ne pouvait être fait pour moi. En désespoir de cause, je me suis approché d’une camionnette Proximus qui se trouvait garée quelque part. L’homme m’a conseillé de demander une aide technique via l’application SOS Fibre, mais cela n’a pas fonctionné non plus », témoigne encore Pierrot. « Je suis sans télévision ni internet depuis près d’un mois, mais j’ai déjà reçu ma nouvelle facture internet », déplore-t-il.