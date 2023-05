Une maison inhabitable à Bruxelles à la suite d’un incendie: «Les impétrants ont été coupés»

« Petit conseil du jour : si une friteuse ou une poêle d’huile prend feu, essayez, sans vous mettre en danger, de couper la source d’énergie et d’étouffer les flammes en mettant un couvercle ou une couverture anti-feu. Quittez la pièce en fermant la porte derrière vous et contactez le 112 via téléphone ou via l’application 112 (plus rapide et plus simple) », confie Walter Derieuw.