Kirsty, 24 ans, souffrait de grosses crampes au ventre: la jeune femme ne s’attendait pas à un tel diagnostic, «je n’en avais jamais entendu parler, c’était effrayant» (photo)

C’est quand elle était âgée de 21 ans qu’elle a appris que ces horribles crampes ne venaient pas de nulle part. Elle souffrait en réalité d’une colite ulcéreuse, une maladie provoquant l’inflammation du côlon et du rectum. « J’avais l’impression que ma vie avait été suspendue », confie la jeune femme dans les colonnes du Mirror. « Pour une jeune fille comme moi, voir sa vie suspendue à cause d’une maladie était bouleversant. Être diagnostiquée avec quelque chose dont vous n’aviez jamais entendu parler auparavant était effrayant », ajoute-t-elle.

« Je souffrais constamment »

Une fois à l’hôpital, les médecins lui ont fait passer un scanner et les résultats ont montré qu’elle souffrait de colite ulcéreuse. Pendant les trois années suivantes, on lui a prescrit des médicaments différents, mais son corps rejetait tout. « Je souffrais constamment et je me sentais constamment fatiguée. Je n’avais pas d’énergie et j’avais peur de manger parce que chaque fois que je mangeais, la douleur était horrible », témoigne la Britannique.

Sa maladie ne lui rendait vraiment pas la vie facile. « Je ne pouvais pas sortir et m’amuser sans me demander si j’aurais besoin d’aller aux toilettes ou si j’allais y arriver », explique encore Kirsty, qui devait aller aux toilettes jusqu’à 20 fois par jour.

La situation ne s’est donc pas du tout améliorée pour la jeune femme en trois ans, malgré le traitement. En février dernier, les médecins lui ont proposé l’option de la poche de stomie. « J’étais plus qu’heureuse de subir l’opération. Je voulais juste retrouver ma vie. Je me suis dit : ‘Comment vais-je porter mes vêtements de tous les jours ?’ Je pensais que les gens le verraient », explique Kirsty. Mais ne voulant plus vivre ce calvaire, la jeune femme s’est lancée et s’est fait opérer.