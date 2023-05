Grosse surprise au Masters 1000 de Rome: Carlos Alcaraz battu dès le 3e tour par le 135e mondial Fabian Marozsan

Carlos Alcaraz, qui redeviendra N.1 mondial lundi prochain et restait sur deux titres à l’ATP 500 de Barcelone et ATP 1000 de Madrid, a été battu lundi dès le 3e tour au tournoi ATP Masters 1000 de Rome, joué sur terre battue et doté de 7.705.780 euros. L’Espagnol a été battu par le 135e mondial Fabian Marozsan. Le qualifié hongrois de 23 ans s’est imposé 6-3 et 7-6 (7/4) en 1h42.

À moins de deux semaines du début de Roland-Garros, où il sera l’un des principaux favoris, l’Espagnol de 20 ans a été pris de vitesse par son adversaire hongrois qui n’avait encore jamais remporté de match sur le circuit ATP avant ce tournoi romain. Au prochain tour, Marozsan, qui fut quart de finaliste en début d’année au Challenger 125 de Louvain-la-Neuve, tentera de se hisser en quarts de finale face au Croate Borna Coric (ATP 16).