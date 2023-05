Les nids-de-poule dans sa rue transforment sa vie en cauchemar: «C’est vraiment effrayant, nous ne pouvons rien laissersur les fenêtres» (photos)

« Chaque jour, la propriété est secouée lorsque les poids lourds et les bus rebondissent sur la rue », déplore-t-il. À chaque fois que des gros véhicules passent dans la rue, cela fait trembler toute sa maison et une énorme fissure est apparue dans son mur.

Lee Boardman, un Britannique qui vit à Up Holland, dans le comté du Lancashire, a de sérieux problèmes avec sa maison. Dans les colonnes du LancsLive, il a expliqué que le si grand nombre de nids-de-poule dans sa rue entraînait petit à petit l’effondrement de son habitation.

Et alors qu’il demande sans arrêt à la commune de faire quelque chose pour les nids-de-poule, rien n’avance dans le bon sens pour Lee. Il exhorte que le problème soit résolu rapidement, avant que le pire ne se produise chez lui.

« L’état de la route est absolument épouvantable. Les trous ont été réparés au fils des ans, mais ils sont de retour au bout de quelques semaines », ajoute-t-il. « Quand les poids lourds passent, c’est vraiment effrayant », déplore le Britannique, qui sent tout trembler. « Dans notre maison, nous ne laissons rien sur les fenêtres parce que ça tombe. Je m’inquiète de l’affaissement, nous pouvons voir où le mur bouge, il y a une fissure. C’est effrayant, vraiment », raconte encore Lee.

« Tout ce que nous demandons au conseil, c’est de venir jeter un coup d’œil et de faire un resurfaçage approprié. La surface de la route est vraiment horrible », conclut Lee. De son côté, le porte-parole du Lancashire County Council a affirmé : « Nous enquêtons actuellement sur les préoccupations de M. Boardman à ce sujet, et nous pouvons confirmer que nous répondrons en temps voulu et en toute priorité ».