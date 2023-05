Depuis un an, Paul et sa famille vivent un véritable calvaire: un énorme tas de déchets de chantier a été déposé... juste devant leur maison, «on ne peut même plus ouvrir nos fenêtres»! (photo)

Paul et Jude Tranter, de Stoke-on-Trent, en Angleterre, ont un jour eu une bien mauvaise surprise, juste devant chez eux. Les malheureux se sont retrouvés avec un énorme tas de gravats devant leur habitation, après qu’un ancien pub a été démoli. de videos Depuis de longs mois, Paul et Jude doivent subir la poussière des décombres, qui les empêche carrément d’ouvrir leurs fenêtres. Désespéré, le couple a décidé de faire appel à une entreprise pour venir retirer les graviers. « Nous savions que le pub allait être démoli lorsque nous avons acheté notre maison et qu’ils allaient y construire des bungalows. Nous préférions cela plutôt que le pub », confie Paul au Mirror.

Mais le problème, c’est que nous sommes encore bien loin des bungalows. « Nous sommes partis un week-end et quand nous sommes revenus, nous n’avons rien vu à part ça. J’ai appelé le propriétaire du site et j’ai demandé s’il pouvait faire en sorte de bouger le tas de graviers car la poussière est irréelle en été. Mais j’ai juste été refoulé. Je n’en ai plus entendu parler depuis longtemps », explique Paul.

Et cela fait maintenant un an que ça dure. « De la chambre de mon fils, tout ce que vous pouvez voir, c’est le monticule. Il ne peut pas ouvrir la fenêtre de sa chambre. Nous ne pouvons pas ouvrir la fenêtre de la salle de bain », déplore le Britannique. « Nous voulons juste que ces bungalows soient construits et que ce monticule de gravats soit déplacé maintenant », ajoute-t-il.

Jude, la femme de Paul, n’en peut plus non plus : « Ma facture de laveur de vitres était de 10 livres par mois. Je dois maintenant les faire venir chaque semaine, donc je paie maintenant 40 livres par mois. Paul doit laver sa camionnette chaque semaine. La poussière est partout, je ne peux pas ouvrir mes fenêtres », déplore-t-elle.