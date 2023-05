Plus de 1,6 million de Belges ont regardé l’Eurovision 2023

Samedi, la finale du Concours Eurovision de la chanson a attiré plus de 300.000 spectateurs sur la RTBF et plus de 1,3 million de téléspectateurs sur la VRT.

A titre de comparaison, ils étaient 350.000 devant la RTBF et près de 1,1 million l’an dernier pour regarder Jérémie Makiese interpréter son titre « Miss You », qui s’est classé à la 19e place.

Samedi, le Belge Gustaph et son titre « Because of You » ont terminé à la 7e place.