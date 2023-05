Ils ont travaillé 25, 30 ou 40 ans pour la Ville de Péruwelz et sont mis à l’honneur

Louis Delpanque (palmes d’or de l’Ordre de la Couronne) qui est entré au service des travaux dès 1977, Henri Colinet (palmes d’argent) qui a mené 42 ans de carrière dans le service travaux, Françoise De Borchgraeve (argent), Brigitte Delangre (argent) qui a travaillé 43 ans au service population et état civil, Annie Deleuze (argent) pour ses 41 ans au service du citoyen, Stéphane Defroyennes (or) entré en 1990 comme assistant social auprès de la petite enfance, Dominique Delbecq (or) qui a travaillé 42 ans à la Ville, Solange Gilquain (or) détachée au cabinet du bourgmestre de 2001 à 2022, Martine Heyse (or) qui a commencé en 1980 au service du développement économique où elle officie toujorus, Magda Liétard (or) du service des sports, Rudy Calcus (or) du service de proximité et Claudy Vandrepotte (argent) entré comme manœuvre et toujours actif. Ce dernier a également reçu une médaille civique pour 25 années de service, comme Françoise De Borchgraeve et Lucas Sonia.