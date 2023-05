Geraint Thomas revient sur l’abandon de Remco Evenepoel: «J’ai d’abord cru qu’il me faisait une blague, c’est décevant pour tout le monde»

« Quand j’ai appris pour Remco, j’étais choqué », a raconté Thomas. « Il m’a envoyé un message pour m’informer avant que la nouvelle ne sorte. J’ai d’abord cru à une blague, comme Roglic l’avait fait avant. C’est décevant pour la course. Pour moi aussi, car je voulais une belle bataille pour le général, avec lui et avec les autres. C’est une déception pour tout le monde. »

Evenepoel est le sixième coureur à quitter la course après un test positif au covid-19. « Nous devons être conscients que sur certains aspects, nous devons nous comporter comme en 2020 et en 2021, prendre les précautions nécessaires, surtout dans les espaces publics. C’est dommage pour le Giro, qui perd le champion du monde », a souligné Thomas.

Le nouveau classement voit Thomas devancer Primoz Roglic de 2 secondes et son équipier Tao Geoghegan Hart de 5. « Tout le top-10 est très serré », estime le Gallois. « La course est équilibrée et beaucoup de choses peuvent se passer », alors que la 13e étape « constituera un premier test en montagne » et que la 19e et le chrono du lendemain « seront des étapes clés ».