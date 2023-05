Les Enfants de Chœurenregistrent deux émissions à Mouscron: «On est content de les recevoir»

Les Enfants de Chœur, c’est une petite équipe de chroniqueurs, menée par Michaël Pachen, qui se déplace dans les salles de spectacles du pays, pour tourner des émissions, diffusées tous les dimanches sur la RTBF. Ce mardi 16 mai, ils posent leurs caméras dans la grande salle du centre culturel Marius Staquet. « La proposition de la RTBF est arrivée tardivement, mais on a directement dit oui ! Le créneau s’est parfaitement trouvé entre la soirée de clôture de la saison culturelle et les événements prochains du 18 mai », explique Laurent Harduin, échevin de la Culture.

Ce mardi, ce sont deux émissions qui seront enregistrées, puis diffusées le dernier dimanche de mai et le premier dimanche de juin. Deux occasions pour la ville de mettre l’accent sur le patrimoine Hurlu. « C’est une belle opportunité ! On va en profiter pour faire la promotion des événements qui arrive comme la fête médiévale et ceux du centre-ville. Mais aussi mettre davantage en exergue les différents lieux touristiques et activités qui vont se dérouler début printemps », développe l’échevin. L’invité de la première émission est le DJ et youtubeur bruxellois Alex Germys. Le second convive est le comédien et imitateur mouscronnois Fabian Le Castel.