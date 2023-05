Des inspecteurs de la zone de police PolBru déjouent un vol avec violences dans le centre de Bruxelles

Ce mardi 9 mai, au matin, un suspect a été arrêté avenue des Arts après avoir tenté de voler un GSM à deux reprises à deux victimes différentes. Il a abordé la première sur les marches de la station de métro Arts-Loi. Lorsque la victime, un mineur, n'a pas voulu lui remettre son GSM, le suspect l’a pris en étranglement. Des passants sont intervenus et le suspect a pris la fuite.

Un peu plus loin, le suspect a fait une seconde victime, à l'entrée d'une banque avenue des Arts. Le suspect a entraîné la victime au sol et l’a frappée en essayant de prendre son GSM. Entre-temps, la première victime avait raconté ce qui s’était passé à une équipe de notre direction des Interventions et du soutien opérationnel (INT) qui se trouvait à proximité et qui a vite agi.