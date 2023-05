Quelque 30.000 assiettes dégustées lors de la 2e édition du Streat Fest à Bruxelles

La deuxième édition du Streat Fest, festival dédié à la street food et à l’art urbain, a rassemblé un peu plus 12.000 personnes du 11 au 14 mai sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles. Près de 75 chefs ont proposé leurs créations « accessibles, rapides et ludiques », à raison de 30.000 assiettes dégustées sur les quatre jours que comptait l’événement.

Pas que de la cuisine

Au menu des prestations également dans le hangar de 5.000 mètres carrés, plus de 150 concerts, DJ sets, ateliers, cours de cuisine, initiations artistiques et sportives. Le Streat Fest proposait en outre un marché regroupant des producteurs, des maraîchers et des artisans engagés dans le « Made in Belgium ».