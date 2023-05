La vie de Sean, 55 ans, a totalement basculé alors qu’il était en plein running au parc: «Les taux de survie dans ces circonstances ne sont pas élevés» (photo)

Sean Doyle, un Britannique de 55 ans, a vécu un drame qui a bouleversé sa vie à jamais il y a maintenant dix ans. Alors qu’il faisait un jogging à Greenhead Park, en Angleterre, le quinquagénaire s’est tout à coup effondré, victime d’un arrêt cardiaque. Ce sont son désormais médecin généraliste, le Dr Emma Spencer, et une infirmière Dinah Coogan qui ont pratiqué le massage cardiaque avant l’arrivée des secours. de videos Juste après son malaise, Sean avait 6 % de chances de survivre, après avoir passé 36 heures dans le coma. Aujourd’hui, Sean est un véritable miraculé. Il a repris la course et a retrouvé les deux médecins qui lui ont sauvé la vie.

Selon les informations du Mirror, le week-end dernier, le quinquagénaire a organisé une course dans un parc afin de collecter des fonds pour la Heart Research UK. Kate, la première ambulancière qui est arrivée ce jour-là, se souvient. « Je suppose qu’il était inhabituel pour quelqu’un de s’effondrer au début de la course, plutôt qu’à la fin. Je l’ai choqué au défibrillateur », confie-t-elle. À la course organisée, elle est venue uniquement pour revoir Sean.

Emma, médecin généraliste de Sean, est également venue, en soutien à son patient. « C’était assez émouvant de courir ensemble. Je me souviens très bien de la journée. J’étais à l’extérieur quand quelqu’un m’a dit qu’une personne s’était effondrée. Je suis allée pour jeter un coup d’œil et il y avait Sean par terre, en sang, il y avait un autre type avec lui qui était médecin généraliste », témoigne Emma. « J’ai réalisé qu’il ne respirait pas, nous l’avons retourné et avons commencé le massage cardiaque. Cela semble toujours long mais je pense que c’était environ dix minutes avant l’arrivée de Kate », ajoute-t-elle.

Miraculé Pour Emma, « c’est un miracle qu’il ait survécu ». « Les taux de survie dans ces circonstances ne sont pas élevés », ajoute le médecin. Helen, l’épouse de Sean, ne remerciera jamais assez les médecins qui sont intervenus. « S’il n’y avait pas eu Emma et Dinah, il ne serait pas là. Je me souviens d’avoir reçu un appel téléphonique à la maison d’un autre coureur disant qu’il y avait eu un incident. Je me souviens juste d’avoir pensé : ‘Oh mon Dieu, qu’a-t-il fait ?’ », raconte Helen. La femme de Sean s’est empressée de se rendre à l’hôpital et quand elle est arrivée, les nouvelles n’étaient pas bonnes du tout. « Un médecin m’a dit que s’il survivait, il y avait de fortes chances qu’il subisse de graves lésions cérébrales. J’ai dû le dire à Katie, sa fille de 13 ans et à Oliver, son fils de neuf ans », raconte encore la Britannique. « Nous cherchions déjà comment nous pourrions équiper notre maison face au handicap si jamais cela arrivait. J’ai fini par m’effondrer sur ma mère, en larmes. Il était couvert de sang car il était tombé », ajoute-t-elle. Helen explique que pendant les jours qui ont suivi, elle a vécu les montagnes russes émotionnelles. « Je voulais brûler ses chaussures de course ! », se souvient-elle.