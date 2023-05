L’Hôtel van Eetvelde ouvre ses portes au public pour l’année de l’Art nouveau à Bruxelles

Dans le cadre de l’année Art nouveau 2023 à Bruxelles, l’hôtel van Eetvelde ouvre ses portes au public pendant un an. Le lieu, construit par l’architecte Victor Horta, fait partie des quatre habitations majeures de l’architecte reconnues au Patrimoine Mondial de l’Unesco, avec la maison Horta et les hôtels Tassel et Solvay. Le public peut visiter le bâtiment Art nouveau situé avenue Palmerston les samedis, dimanches et lundis.

Les deux parties de l’hôtel van Eetvelde ont été restaurées. La Région bruxelloise est propriétaire de la partie située au numéro 2 de l’avenue Palmerston, qui abrite le bureau d’Edmond van Eetvelde, un proche conseiller de Léopold II. L’autre partie, comprenant le jardin d’hiver et sa coupole fraîchement restaurée est la propriété de Synergrid, une société gazière. La Région et Synergrid ont conclu une convention permettant l’ouverture du lieu aux visiteurs.