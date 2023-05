La star d’Inglorious Basterds est dans de sales draps !

Le journal britannique The Guardian et le magazine allemand « Der Spiegel » dénoncent des faits graves se déroulant dans l’industrie du cinéma. Les journaux rapportent qu’une cinquantaine de professionnels de l’industrie du cinéma ayant collaboré avec Til Schweiger, l’acteur et producteur allemand de 59 ans, vu notamment dans Inglorious Basterds de Quentin Tarantino, dénoncent le comportement de l’acteur.

Tous parlent d’un « climat de travail toxique » fait de harcèlement et même d’agressions physiques (il aurait frappé un collaborateur au visage). Sur un récent tournage, une jeune femme, figurante dans le film, aurait été forcée par l’acteur d’enlever son soutien-gorge. L’acteur allemand serait également le roi des crises colère à répétition, crises alimentées par la boisson.