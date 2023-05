La plus haute tour de crêpes n’est pas (encore) carolo: le record a été tenté ce samedi sur la place Verte, la tour de 1m48 a flanché avant de pouvoir être validée

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ils y étaient presque ! Mais malheureusement la tour a flanché ne validant donc pas le record de la plus haute pile de crêpes au monde. Le règlement est clair : la pile devait tenir toute seule au moins cinq secondes.

Mais cela n’est pas un échec pour celui qui est à la base de cette idée, Didier Colart : « Nous n’avons pas pu faire maintenir la pile sur elle-même pendant cinq secondes mais on y croyait jusqu’au bout. Nous n’avons peut-être pas battu le record de la plus haute pile de crêpes qui tient par elle-même, mais nous avons créé une nouvelle catégorie : la plus haute pile de crêpes maintenue ».