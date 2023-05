Anastasia, 34 ans, choque les internautes en publiant un avant/après de ses joues, les plus grosses du monde, sur les réseaux sociaux: «Ma nouvelle apparence est mieux, car avant je ressemblais à une souris» (photos)

Et les joues ne sont pas la seule partie de son corps que la jeune femme a fait refaire. Elle a également effectué une liposuccion et elle a refait ses lèvres.

« Après avoir fait des injections et vu les changements sur mes joues, je suis tombée amoureuse d’elles. Je comprends qu’elles ont l’air bizarres pour les autres, mais cela ne me dérange pas », confie Anastasia dans les colonnes du Mirror. « Ma mère pense que j’étais naturellement belle avant, mais maintenant elle pense que j’ai l’air plus exotique et mes amis disent que ma nouvelle apparence est meilleure, parce qu’avant je ressemblais à une souris », conclut Anastasia.