Standard-Genk en U14 dégénère, Sean, l’arbitre de 17 ans a eu très peur et il témoigne: «C’est la première fois qu’une pareille mésaventure m’arrive»

Être arbitre, c’est avant tout une passion. Une passion, quand il s’agit de football, de plus en plus difficile à assouvir. Ce week-end, le Standard a accueilli Genk chez les élites en U14. Les Liégeois étaient déjà champions. Les Limbourgeois sont leurs dauphins. Les enfants qui s’affrontaient ont 13 ou 14 ans. Le score final s’est soldé par un 4-3 pour les Liégeois. « Ce match a dégénéré », titrent quelques médias flamands, ce lundi. La cause, relatent-ils, serait une remarque « raciste » de l’arbitre proférée à l’égard d’un jeune joueur de Genk. « À 3-3 », commente l’entraîneur de Genk, Achraf Hanzaz, « l’arbitre n’a pas vu une main nette du Standard et il a laissé le match se poursuivre. Dans l’attaque qui a suivi, ils ont marqué le 4-3 ».