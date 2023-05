Rosedog remporte le tremplin du Ronquières Festival et ouvrira le bal le même jour que Placebo

Ils se sont « affrontés » le samedi 22 avril au Zik-Zak, à Ittre et c’est donc Rosedog qui a émergé. Rosedog qui ouvrira la journée du samedi 5 août au festival de Ronquières, dont l’incontestable tête d’affiche sera le groupe anglais Placebo.

Le vainqueur du Tremplin Ronquières Festival est connu : il s’agit de Rosedog. Le duo bruxellois a émergé au terme d’un concours organisé par Court-Circuit, qui avait recueilli pas moins de 262 candidatures avant de sélectionner six groupes ou artistes originaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Rosedog est un duo électro-rock originaire de Bruxelles, formé tout récemment, à l’été 2022. Il est composé d’Emil, un guitariste formé au théâtre, et de Victor, musicien de cinéma actif au synthétiseur et au violon, pour un mélange original fait d’intensité et de sensibilité.