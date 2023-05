Procès des émeutes d’avril 2020 à Anderlecht: la plupart des prévenus avouent y avoir participé

Les prévenus doivent répondre de rébellion et de vandalisme, en l’occurrence d’avoir jeté des pavés et des pierres ainsi que d’avoir dégradé des véhicules de police. Un seul d’entre eux est poursuivi aussi pour coups et blessures sur une policière. Parmi les huit prévenus présents, la plupart ont admis avoir participé aux émeutes, précisant qu’ils avaient bien lancé des projectiles vers les forces de l’ordre, mais en visant les véhicules et non les policiers ont-ils dit. Toutefois deux d’entre eux ont contesté toute participation aux faits, remettant en cause l’identification posée par les enquêteurs qui ont analysé et scruté de très nombreuses images vidéos des événements.

À la suite de ce bref interrogatoire, le tribunal est passé à la projection des images des émeutes. Après avoir récolté de très nombreuses séquences filmées, notamment issues de caméras de vidéo-surveillance, les enquêteurs ont monté un résumé vidéo-filmé retraçant le déroulement des faits.