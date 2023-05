«Pour apprendre à chanter…»: critiquée par une prof de la «Star Academy», La Zarra lui répond en s’attaquant à une de ses chansons (photo)

L’Eurovision 2023 a tenu ses promesses, avec une victoire de la Suède grâce à Loreen. Mais ce que tout le monde retiendra, c’est le beau doigt de La Zarra, représentante française, qui, fort peu ravie de terminer 16ème sur 26, n’a pas hésité à faire une sorte de doigt d’honneur à la caméra. À BFM TV, la chanteuse expliquera son geste comme étant un toz, à savoir un signe « générationnel » de « déception utilisé entre amis » d’après sa définition. À défaut de faire parler d’elle pour sa chanson « Évidemment », La Zarra aura réussi à se faire remarquer…

Justement, sa chanson a fait l’objet de quelques critiques, dont une de la part de Marlène Schaff, répétitrice de la dernière saison de la « Star Academy » : « La chanson n’est pas inintéressante mais la tonalité est clairement trop grave, la voix manque de dynamisme, on ne comprend pas ce qu’elle dit et on perd la couleur de son timbre (…) Enfin la note ‘spectacle’ sur ‘ai-je réussi à chanter la Grande France’, est une débandade, on est sur un si bémol et on n’est pas vraiment dedans en plus », a-t-elle écrit.