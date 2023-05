Fini les couches jetables: les crèches gérées par l’IRSIA à Mons-Borinage passent aux langes lavables!

« Ce projet mûrit depuis un certain temps », explique Mathieu Messin, à la fois président d’IRSIA et de l’entreprise de travail adapté ALTERIA. « Je me demandais comment faire un projet commun pour nos crèches. On s’est dit qu’on produisait énormément de déchets avec les langes jetables. On a d’abord tenté de fabriquer des langes lavables avec ALTERIA, mais on s’est rendu compte que ce n’était pas si simple. On a donc trouvé une société bruxelloise, Snappies. Celle-ci a été soutenue par Bruxelles environnement et a obtenu toutes les certifications nécessaires. »

18 tonnes de déchets évités

Pour les 5 crèches de l’IRSIA, on parle de plus de 123.000 langes jetés chaque année, soit 18 tonnes de déchets ! « C’est quand même 6.000 sacs-poubelles bien remplis, qui ne sont pas recyclés. » Les langes lavables sont un plus écologique, même s’ils ne sont pas non plus éternels. Par ailleurs, Mathieu Messin y voit plusieurs autres avantages : « Ils n’apportent aucune allergie aux enfants contrairement aux jetables. Et d’un point de vue logistique, il n’y a pas de travail supplémentaire : au lieu de les jeter dans les poubelles habituelles, on les met dans des poubelles adaptées. »

Aucun risque d’allergie avec les langes lavables. - E.G.

Quid du nettoyage et de l’évacuation de ces langes ? ALTERIA les collectera deux fois par semaine dans les crèches et les amènera une fois par semaine à Bruxelles, pour qu’ils soient nettoyés à la laverie de Snappies. « On espère que dans le futur, des projets de ce type se développeront dans la région. C’est ALTERIA qui s’occupera aussi du ramassage. Et on espère, à terme, avoir une laverie à Mons-Borinage, qui sera aussi gérée par ALTERIA », avance le président de l’IRSIA.

Évaluation en été

Le nouveau système n’est pas imposé aux parents des enfants déjà dans ces crèches. « On a organisé des réunions d’information, où les parents ont pu poser leurs questions. Pour le moment, environ 50 % des parents ont répondu, et 30 à 35 % ont répondu positivement. Pour ceux qui passent à ce système, il y a deux solutions : soit, ils adhèrent aux langes lavables chez eux aussi, et dans ce cas, ils peuvent déposer les langes dans les crèches. Soit ils n’en veulent pas chez eux, et dans ce cas, ils nous donnent simplement un lange jetable, que nous mettons à l’enfant lors du dernier changement », décrit Mathieu Messin.

Un projet écologique. - E.G.

Ceux qui ont refusé ce système conservent donc des langes jetables. Par contre, à partir de maintenant, tous les nouveaux enfants passeront automatiquement au nouveau système.