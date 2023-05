Les Building Heroes débarquent au CEPES de Jodoigne

Tom le maçon, Nina la chauffagiste, Paul le grutier, les building Heroes sont les héros de la construction. Une bande de super héros qui ne craignent pas de se mouiller. Ils seront présents au CEPES de Jodoigne, le 17 mai, afin de faire découvrir les métiers de la construction aux élèves de 5e et 6e primaires des écoles de Jodoigne, de manière ludique et pédagogique.

Lors des journées « Building Heroes », les enfants peuvent toucher à tout ce qui leur est généralement interdit : une scie, une truelle, une foreuse, les manettes de pilotage d’une grue, et apprendre en s’amusant. Ça se passe le 17 mai 2023 pour les 5e et 6e primaires des écoles de Jodoigne. « Le secteur de la construction est actuellement en pénurie de main-d’œuvre et à la recherche d’ouvriers qualifiés. Ces journées découvertes sont de véritables portes d’entrée vers ces métiers passionnants, et ce, dès le plus jeune âge », indique Isabelle Evrard, députée provinciale en charge de l’enseignement.