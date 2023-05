À Charleroi, Icontech fabrique des modules constructifs durables destinés à un large éventail de bâtiments: studios de jardin, maisons, rehausse de bâtiment, écoles…

À quelque chose malheur est bon… En 2016, au lendemain de la fermeture de Caterpillar, trois ingénieurs, Philippe Lebordais, Denis Lefébure et Laurent Valentin, mettent tout en œuvre pour rebondir. Après 3 ans de gestation naît Icontech. Un squelette en acier, une dalle de béton, des parois en bois : voilà pour le profil de ces modules. Ils se prêtent à tous les exercices : immeubles de logement, écoles, bâtiments pour collectivités, rehausse d’immeuble, maisons individuelles, studios de jardin… Sur base d’un « mode d’emploi » – 3e génération déjà – les modules, qui proposent une large gamme de matériaux, sont conçus sur mesure. Tout est pris en compte : isolation, acoustique, résistance au feu, etc.

Lire aussi La Sambrienne a inauguré 14 nouveaux logements à Couillet

Opérationnelle depuis deux ans, Icontech a déjà signé quelques belles réalisations. On épinglera ici une villa, plusieurs studios de jardins en Wallonie et à Bruxelles et une maison témoin à Charleroi qui fait office de showroom pour Icontech… À venir : 4 duplex passifs qui viendront rehausser un immeuble à Anderlecht et trois maisons sociales qui seront livrées cet été à à une immobilière publique du Tournaisis. Avec 40.000 ménages en attente d’un logement en Wallonie, c’est là une piste qui a le mérite d’exister. Qui plus est quand elle est innovante, pourvoyeuse d’emplois et portée par des entrepreneurs de la région.