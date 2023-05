Emiliano Bonfigli: «Romelu Lukaku a une grande force de résilience, qui lui a souvent permis de renaître»

Cette semaine, l’attaquant de l’Inter va jouer un chapitre important de sa carrière. Ce soir, son club va tenter de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Les Nerazzurri sont évidemment en position favorable après le 0-2 infligé au l’AC Milan. En cas de qualification, Romelu Lukaku disputerait alors sa première finale de Ligue des champions. Son palmarès européen en club n’est pas vraiment fourni. En 2020, toujours avec l’Inter, il avait quand même disputé la finale de l’Europa League, qu’il avait perdue 3-2 face au FC Séville. Un souvenir horrible : il avait inscrit dans son propre camp le but de la victoire des Andalous. Frustré et déçu, il n’était pas allé chercher sa médaille de finaliste au terme du match. Trop douloureux. Cette semaine, Romelu peut prendre une revanche sur son passé européen.

Romelu Lukaku vient de franchir un sacré cap, ce week-end, à l’occasion de la victoire de l’Inter face à Sassuolo : celui des 350 buts en carrière. Impressionnant ! À 30 ans, Lukaku peut regarder sereinement vers l’avenir. Quelques belles années se présentent encore devant lui pour améliorer ses chiffres et records personnels. Ce qui est frappant avec lui, c’est qu’il revient en forme au bon moment, celui du printemps et de la distribution des prix. Petit à petit, l’attaquant des Diables rouges s’est remis à marquer, malgré les doutes, les critiques et les rumeurs de transferts qui le renvoient Outre-Manche. : 7 buts en un petit mois à peine, avec au passage 4 passes décisives pour ses coéquipiers. Une chose est certaine : Lukaku est un joueur doté d’une grande force de résilience. Cela lui a souvent permis de renaître.

L’heure de vérité pour KDB

Kevin De Bruyne, lui, pourrait se qualifier pour sa deuxième finale de Ligue des champions. Il y a deux ans, Manchester City avait perdu face à Chelsea. De Bruyne avait quitté le terrain en larmes après un choc rugueux avec le défenseur allemand Rudiger. Demain soir, le Gantois retrouvera un Rudiger qui sera surtout obnubilé par le marquage et le matraquage de Erling Haaland. S’il se qualifie pour la finale de la Ligue des champions, KDB chasserait ainsi de vieux démons et se poserait en légitime favori pour soulever le trophée à Istanbul dans quelques semaines. Une place en finale en jeu, un titre de champion d’Angleterre possible ce week-end… C’est la semaine de vérité pour KDB ! Et puis, de notre point de vue belgo-belge, une finale européenne opposant Lukaku à De Bruyne, cela aurait vraiment de la gueule !