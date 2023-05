Dépenses du parlement wallon: le Bureau transmet le dossier de l’achat du mobilier à la Justice et se portera partie civile

À la suite de cet examen, « il a été décidé unanimement de dénoncer les faits au procureur du Roi et de lui communiquer l’intégralité du dossier en possession du parlement », indique le Bureau dans un communiqué.

Le Bureau a enfin chargé son conseil, Jean Bourtembourg, de déposer dans les mains du procureur du Roi, la liste des marchés publics et des avenants portés à sa connaissance et lancés en vue de l’extension du Parlement de Wallonie et de la construction de la jonction piétonne, « avec indication du mode de passation choisi, des montants estimés, des montants facturés à ce jour ainsi que de l’autorité ayant pris la décision ».