Contrat de Rivière Escaut-Lys, c’est reparti pour trois ans

Ce protocole présente les engagements et les projets proposés par les membres de l’ASBL Contrat de Rivière Escaut-Lys en vue d’améliorer la gestion des milieux aquatiques et des ressources en eau, de faire face aux effets du changement climatique et de répondre aux objectifs plus locaux du Contrat de rivière. Il a été établi sur base de l’inventaire de terrain réalisé par la cellule de coordination de l’ASBL et des plans de gestion.

Le nouveau protocole d’accord est le 4e à être signé et couvre les trois prochaines années. « On utilise souvent l’image de la table ronde pour illustrer un Contrat de Rivière », précise Caroline Mitri, échevine de Tournai et présidente du CREL. « Une table ronde où tous les acteurs de l’eau ont leur place et leur voix au chapitre : qu’ils soient gestionnaires de cours d’eau, élus, issus d’une intercommunale, d’un Parc naturel, d’une association ou simples citoyens. Nos cours d’eau et nos zones humides méritent toute notre attention et surtout toute notre collaboration ».