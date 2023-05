Couac dans la gestion des Lidar à Bruxelles: aucun dispositif opérationnel pendant «quelques semaines»

Habituellement, les jeudis sur les routes à Bruxelles sont synonymes de nouveaux emplacements pour les six ou sept Lidar. En rotation tous les jeudis, les dispositifs sont répartis sur les différentes zones de police de la capitale. Sauf que, depuis jeudi dernier, aucun de ces sept Lidar loué par la Région bruxelloise n’est présent sur le bord des routes.

La ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen) et Bruxelles Mobilité ont confirmé à nos confrères de La DH que nous sommes actuellement entre la fin d’un marché public et le début du suivant. Un laps de temps durant lequel les Lidar ne peuvent donc pas être placés et utilisés.