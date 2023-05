Concours – Gagnez votre jeu «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» et son goodie bag

Sudinfo et Nintendo vous permettent de repartir avec votre jeu « The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ». Un exemplaire du titre sur Nintendo Switch est à gagner et il sera accompagné d’un goodie bag. Pour tenter votre chance, rien de plus simple : complétez le formulaire ci-dessous pour participier au futur tirage sort. Le gagnant sera contacté après le 31 mai 2023.

La suite très attendue

C’est un peu le jeu de l’année, le titre attendu par des millions de fans. Après une première aventure épique avec « Breath of the Wild », la licence phare de Nintendo est de retour pour une suite rêvée avec The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Disponible depuis le 12 mai, le jeu est déjà encensé par la critique (un test complet suivra sur Sudinfo.be).