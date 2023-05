4.000 visiteurs à la Fête médiévale de Courcelles le week-end dernier et le plein de surprises à venir pour la 10e édition en 2024

Samedi et dimanche derniers, Trazegnies, une fois encore, s’est offert une immersion grandeur nature dans le monde médiéval. Joël Hasselin, l’échevin du Folklore, avait initié le rendez-vous voici 8 ans déjà. Et l’événement, qui a pris ses quartiers dans le cadre exceptionnel de l’Abbaye du Château de Trazegnies, a aussitôt trouvé son public. Le temps d’un week-end, des milliers de visiteurs remontent le temps pour expérimenter la vie quotidienne, les us et coutumes, la gastronomie, les campements et les métiers du Moyen Âge à travers diverses animations.

Une fois encore, le marché médiéval a attiré les foules. Le défilé du Seigneur et de son armée, les démonstrations de fauconniers, les archers, les spectacles de feu, les forgerons, les combats, l’attaque du château, les tirs au canon, les sets de Skayrish, sans oublier le concert de Prima Nocta ont fait illusion.