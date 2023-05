Une curieuse vague de vols de selles à cheval s’étend dans les écuries à Liège: «Certaines coûtent entre 4 et 5.000 euros»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après une vague importante de vols de selles en 2016, et quelques nouveaux faits, notamment à Cheratte et à Soumagne en 2020, on pensait le phénomène en voie de disparition. Force est pourtant de constater qu’il n’en est rien. Une nouvelle vague est maintenant en cours depuis plusieurs semaines et touche les écuries et les manèges aux quatre coins de la Wallonie.

Début avril, plusieurs selles et du matériel d’équitation ont ainsi été dérobés à Fexhe-le-haut-Clocher, pour un montant total de près de 7.000 euros.