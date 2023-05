Le festival des Tornades tourbillonnera à Dour le 28 mai prochain: voici le programme

À partir de 14h, le festival des Tornades revient le dimanche de Pentecôte à Wihéries, avec des spectacles vivants et plein d’autres activités accessibles à tout le monde. Wihéries, « village des musiciens », est le lieu parfait pour accueillir 20 rendez-vous artistiques répartis sur 7 espaces scéniques. Le but sera de surprendre, et de faire rêver !

Spectacles déjantés pour tous

Une ribambelle de spectacles se joueront pour les plus jeunes et les familles. Il y aura par exemple le « Crazy Poney », présenté par Banjocircus. C’est un spectacle musical mélangeant acrobaties et autres numéros avec le banjo et la basse, sans oublier une touche d’humour anglais. Il y aura également « Beethoven Metalo Vivace » qui présentera la performance de la Cie Monsieur le directeur. Ce chef d’orchestre jouera la 9ème symphonie de Beethoven avec sa guitare électrique, tout en grimpant à la corde !