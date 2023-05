Mobilier de luxe au Parlement wallon: la justice va se saisir du dossier!

Jamais des canapés et des tables n’auront autant fait parler d’eux !

Très rapidement, les partis d’opposition ont exigé des explications. Mais ce n’est que ce lundi qu’une réunion s’est finalement tenue au sein du Bureau. « Elle aurait pu avoir lieu plus tôt », dénonce Germain Mugemangango, chef de groupe du PTB au Parlement wallon.

L’ordre du jour de la réunion était consacré à ce fameux marché public qui témoigne, selon Germain Mugemangango, d’une « vraie culture du prestige et du luxe ». Pour rappel, le montant de ce marché, attribué à l’entreprise Berhin, s’élevait à 2,35 millions d’euros.

Avant la réunion qui durera au final plus de 2h, les Engagés, le PTB, MR et Ecolo disaient vouloir mettre le dossier dans les mains de la justice. Du côté du PS, on attendait un avis juridique. Verdict ? « Il a été décidé de donner les pièces à la justice », se réjouit le chef de groupe d’extrême gauche. « Il a aussi été décidé que le parlement se constitue partie civile. »

Le Bureau a en effet chargé son conseil, Jean Bourtembourg, de déposer dans les mains du procureur du Roi, la liste des marchés publics et des avenants portés à sa connaissance et lancés en vue de l’extension du Parlement de Wallonie et de la construction de la jonction piétonne, « avec indication du mode de passation choisi, des montants estimés, des montants facturés à ce jour ainsi que de l’autorité ayant pris la décision ».

Une mesure dont se félicite aussi François Desquesnes, chef de groupe des Engagés. « Pour nous, le dossier était hautement suspect et le remettre dans les mains de la justice était inévitable », indique-t-il, rappelant au passage que les partis d’opposition ne participaient pas au Bureau à l’époque.

Pointer les responsables

Les questions sont nombreuses : l’entreprise Berhin a-t-elle été favorisée ? Le marché a-t-il été réalisé dans les règles ? Et, le cas échéant, qui en portera la responsabilité ? « Ce n’est pas à moi de pointer les responsabilités mais à la justice », répond Germain Mugemangango qui ne peut toutefois s’empêcher de penser à l’ancien président du Bureau, Jean-Claude Marcourt, ou encore à l’ancien greffier, Frédéric Janssens. « L’enquête va devoir le déterminer mais pour nous c’est clair qu’il y a des responsabilités à plusieurs niveaux. »

Le PTB avait déposé une autre requête à l’occasion de la réunion de ce lundi : de la transparence. « On voulait avoir tous les documents liés à ce marché, les descriptifs au niveau du cahier des charges, les rapports de réunion auxquelles nous ne participions pas à l’époque, et notamment celui de cette fameuse réunion où les meubles ont été testés à l’aveugle. Mais cela a été refusé », dénonce le chef de groupe. « Nous allons remettre ce point sur la table prochainement. »

Du côté des Engagés, on retrouve aussi cette demande de transparence. Mais on focalise davantage celle-ci sur les dossiers actuels et futurs. La justice devant aujourd’hui se saisir de l’affaire, il ne serait pas opportun selon François Desquesnes, de rendre ces documents publics.