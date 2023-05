Depuis 18 mois, Anne et Sébastien vivent un véritable calvaire à Etterbeek: «On n’a plus le droit de manger, dormir ou se reposer tranquillement»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Décidément, le sort semble s’acharner sur Anne et sa famille. Après avoir été victime d’un marchand de sommeil et remporté le procès, elle pensait avoir trouvé un logement idéal à Etterbeek. Mais depuis 18 mois, elle et son fils vivent un véritable enfer.

« En janvier 2022, une nouvelle voisine s’est installée à l’étage au-dessus de nous. Depuis, c’est atroce ce qu’on vit. Les enfants roulent à vélo et grattent des objets au sol, on entend des cris tout le temps, la dame nous hurle dessus. On a de la musique à fond jusqu’à 7h du matin. Ils bougent des meubles jusqu’aux petites heures… Je ne paie pas 1.000 euros de loyer pour vivre un tel enfer », relate l’Ettebeekoise.