Collecte de sang sur le parking de Knauf Insulation à Visé ce mercredi

Knauf Insulation, en collaboration avec la Croix Rouge de Belgique, organise une collecte de sang dans un car de transfusion sur son site de Visé rue de Maestricht, 95 ce mercredi 17 mai de 13h à 17h.

Chaque don de sang permet d’améliorer et de sauver la vie de patients. Actuellement, la transfusion reste une thérapie vitale indispensable dans le traitement des cancers et des leucémies. Elle est aussi fréquemment utilisée lors d’opérations chirurgicales, d’accouchements avec complications et pour sauver les victimes d’accidents de la route… Grâce à votre don, vous avez le pouvoir de sauver trois vies !