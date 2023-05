Un projet de ferme à deux pas de l’avenue Charles Quint est à l’enquête publique

Jusqu’au 23 mai, la construction d’une ferme agricole sur le site du Zavelenberg est à l’enquête publique. La commission de concertation est prévue le 15 juin. C’est Bruxelles Environnement qui est à la manœuvre de ce projet dont une demande de permis d’urbanisme a été déposée.

Le but de la demande de permis consiste « en la construction d’un complexe de bâtiments à usage agricole (la ferme), en dehors de la zone du site classé, incluant une bergerie, une grande, un château d’eau, un logement pour un gardien, un espace d’accueil au public et deux auvents, pour soutenir les activités agricoles et publiques. »