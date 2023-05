Un an de prison requis contre un ancien para commando pour coups sur mineur à Floreffe, qui souffre d’une incapacité permanente de 7%: «Il m’a donné un coup de poing et j’ai répondu de façon violente, je le regrette»

Le parquet de Namur a requis ce lundi devant le tribunal correctionnel de Namur une peine d’un an de prison à l’encontre d’un para commando pensionné pour des coups ayant entraîné une incapacité permanente de 7% portés à un mineur de 17 ans.

Les faits ont eu lieu en juillet 2019 à Floreffe. À la suite d’une remarque faite au jeune, l’ancien militaire et sa famille disaient être harcelés par celui-ci depuis plus de 6 mois. Une altercation a éclaté le jour des faits, après une nouvelle provocation. Le jeune a frappé son opposant en premier, à la suite de quoi le prévenu a ensuite roué celui-ci de coups de poing et de coups de genoux. «J’ai vu rouge. Il m’a donné un coup de poing et j’ai répondu de façon violente, je le regrette», a déclaré cet homme né en 1967 à l’audience.