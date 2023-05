EDITO – Salaires: moins d’élus, mais de meilleurs élus

Nos députés sont-ils trop bien payés ? Les problèmes du parlement wallon et, surtout, l’affaire des bonus de pensions des parlementaires ont relancé le débat. Le PTB a même proposé de diviser par deux le salaire des élus. Est-ce une bonne idée ? Si on veut éviter d’alimenter une forme de populisme et d’antipolitique primaire, il est indispensable de prendre un peu de hauteur.

Par rapport au salaire moyen des Belges, il est évident que les élus sont très confortablement rémunérés. Mais réduire drastiquement leur paie ne rendra pas meilleur le fonctionnement de notre démocratie, n’augmentera pas la quantité et la qualité du travail parlementaire et ouvrira encore plus la porte aux tentatives de corruption. Baisser fortement le salaire des élus risque aussi de réduire l’attractivité de la fonction et donc le niveau de nos représentants, ce qui est risqué quand on connaît l’importance des décisions politiques dans notre vie de tous les jours. Aujourd’hui, il faut le savoir, nos élus gagnent moins que des super-fonctionnaires, que des dirigeants de certaines administrations ou d’intercommunales, sans parler des salaires de patrons du privé, qui peuvent atteindre des niveaux beaucoup plus élevés.